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Місто руїн. Тарнавський показав фото як зараз виглядає Авдіївка (фото)

Окупанти вже місяць намагаються захопити Авдіївку.

Місто руїн. Тарнавський показав фото як зараз виглядає Авдіївка (фото)
Фото: Олександр Тарнавський

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський показав фото зруйнованої Авдіївки Донецької області. Російські війська вже місяць намагаються захопити місто.

Фото: Олександр Тарнавський

"Авдіївка. Російські терористи цинічно нищать цивільну інфраструктуру та житлові будинки", – написав військовий.

Фото: Олександр Тарнавський

Фото: Олександр Тарнавський

Нагадаємо, за словами голови МВА Віталія Барабаша, в Авдіївці Донецької області у міській лікарні залишилися два лікарі і чотири медсестри. Лікарня постійно під обстрілами. У місті залишився один магазин, хоча до цього військового загострення було шість. Багато людей з Авдіївки намагаються евакуюватися, бо бачать, що ситуація погіршується. 

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