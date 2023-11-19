У Києві чоловік вдерся в адмінбудівлю і поранив охоронця

У Києві чоловік розбив вікно і двері адмінбудівлі цеглиною, поранив охоронця та лякав присутніх. За скоєне йому загрожує до п'яти років ув'язнення. Про це повідомляє поліція Києва.

До поліції Києва звернулися співробітники комунального підприємства, розташованого на вулиці Космічний про те, що невідомий розбив скло вхідних дверей адміністративної будівлі та лякає своєю поведінкою громадян, які прийшли на прийом.

На місці події правоохоронці з’ясували, що порушник поранив охоронця адмінбудівлі і поранився сам.

"Зловмисник порізав руку уламком скла чоловіку та налякав своєю поведінкою відвідувачів офісу комунального підприємства. Крім цього, порушник поранився битим склом також. Слідчо-оперативна група вилучила речові докази", — йдеться у повідомленні поліції.

Правооохронці затримали чоловіка в порядку статті 298-2 Кримінального процесуального кодексу України.

Порушником виявився 39-річний уродженець Сумщини, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини, зокрема, вісім років свого життя він провів у в’язниці через скоєння розбійного нападу.

За цим фактом дізнавачі Дніпровського управління поліції під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури м. Києва повідомили фігуранту про підозру у вчиненні проступку, передбаченого ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Санкція статті передбачає до п’яти років обмеження волі. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у центрі Києва невідомі завдали військовому ножові поранення. Попередньо встановлено, що чоловік йшов територією ботанічного саду імені Фоміна, де на нього напали невідомі та завдали три ножові поранення.