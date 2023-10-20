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У центрі Києва невідомі завдали військовому ножові поранення

Попередньо встановлено, що чоловік йшов територією ботанічного саду імені Фоміна, де на нього напали невідомі та завдали три ножові поранення. Нападників розшукує поліція.

У центрі Києва невідомі завдали військовому ножові поранення
Ілюстративне фото
Фото: соцмережі

У центрі Києва невідомі завдали військовому ножові поранення. Потерпілого з місця події госпіталізували до медичного закладу з пораненням грудної клітини. За даним фактом розпочато кримінальне провадження, повідомляє столична поліція. 

Вчора близько 22:00 до чергової частини Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення від лікарів про те, що на вулиці Назарівській виявлено військовослужбовця з ножовим пораненням. Медики негайно госпіталізували потерпілого. На місце події прибула слідчо-оперативна група.

Правоохоронці провели огляд місця події. Попередньо встановлено, що чоловік йшов територією ботанічного саду, де на нього напали невідомі та завдали три ножові поранення.

Правоохоронці проводять комплекс оперативно-розшукових заходів, переглядають записи з вуличних камер відеоспостереження та опитують ймовірних свідків. 

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 - умисне тяжке тілесне ушкодження Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. 

Якщо ви стали свідком даного кримінального правопорушення зателефонуйте на спецлінію 102 або до чергової частини Шевченківського управління поліції за номером (044) 486-03-06. 

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