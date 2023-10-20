Українські військові кібери “привітали” 13 російських установ і підприємств з днем військ зв’язку РФ

Нагадаємо, 1 жовтня українські військові кібери оригінально "привітали" росіян із Днем сухопутних військ РФ . "Вітання" розмістили на сайтах підприємств, які допомагають Росії обходити санкції.

Серед об’єктів – портали підприємства КАМАЗ-Краснодар, водоканалу міста Чебоксари та управління Федеральної служби виконання покарань (ФСИН) у Чуваській республіці.

СтратКом ЗСУ повідомив , що українські військові кібери провели ряд операцій щодо установ і підприємств Краснодарського краю та Чуваської республіки.

На сайтах установ була розміщена картинка із Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним і словами “У вас пропущенный”.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies