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Українські військові кібери “привітали” 13 російських установ і підприємств з днем військ зв’язку РФ

На сайтах установ була розміщена картинка із Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним і словами “У вас пропущенный”. 

Українські військові кібери “привітали” 13 російських установ і підприємств з днем військ зв’язку РФ
Фото: СтратКом ЗСУ

СтратКом ЗСУ повідомив, що українські військові кібери провели ряд операцій щодо установ і підприємств Краснодарського краю та Чуваської республіки. 

Замість сайтів 13 російських підприємств користувачі побачили «вітання» з днем військ зв’язку Росії. 

Серед об’єктів – портали підприємства КАМАЗ-Краснодар, водоканалу міста Чебоксари та управління Федеральної служби виконання покарань (ФСИН) у Чуваській республіці.

Нагадаємо, 1 жовтня українські військові кібери оригінально "привітали" росіян із Днем сухопутних військ РФ. "Вітання" розмістили на сайтах підприємств, які допомагають Росії обходити санкції.

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