Українські військові кібери “привітали” 13 російських установ і підприємств з днем військ зв’язку РФ

СтратКом ЗСУ повідомив, що українські військові кібери провели ряд операцій щодо установ і підприємств Краснодарського краю та Чуваської республіки.
Замість сайтів 13 російських підприємств користувачі побачили «вітання» з днем військ зв’язку Росії.
Серед об’єктів – портали підприємства КАМАЗ-Краснодар, водоканалу міста Чебоксари та управління Федеральної служби виконання покарань (ФСИН) у Чуваській республіці.
Нагадаємо, 1 жовтня українські військові кібери оригінально "привітали" росіян із Днем сухопутних військ РФ. "Вітання" розмістили на сайтах підприємств, які допомагають Росії обходити санкції.