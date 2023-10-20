Ворожа армія вдарила ракетами по Костянтинівці, пошкоджена будівля школи

Минулося без постраждалих.

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Уночі 20 жовтня ночі російські військові вдарили чотирма ракетами по Костянтинівці Донецької області.

Про це повідомив у Telegram міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Вночі ворог випустив 4 ракети по місту Костянтинівка. Пошкоджені 6 багатоквартирних будинків та будівля школи", – йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Нагадаємо, вчора ввечері російські окупаційні війська обстріляли Очеретинську громаду Донецької області. Внаслідок обстрілу чоловік отримав осколкове поранення. Його доставлено до лікарні для надання медичної допомоги.