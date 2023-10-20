Пентагон підтвердив передачу Хорватією Україні всіх своїх гелікоптерів Мі-8

Хорватія передала Україні всі свої гелікоптери Мі-8.

Про це міністр оборони США Ллойд Остін заявив під час зустрічі з міністром оборони Хорватії Маріо Баножичем в Пентагоні.

“Ми цінуємо непохитну прихильність Хорватії допомогти Україні, і ми бачимо це у ваших численних пожертвах військового обладнання, включаючи всі ваші гелікоптери Мі-8 і передове розгортання ваших сил до бойових груп НАТО в Польщі, Литві та Угорщині, а також у ваших пожертвах на гуманітарну допомогу”, - сказав Остін.

Він зазначив, що все це робить реальні зміни в боротьбі України за свободу.

Нагадаємо, весною цього року повідомлялось про плани Хорватії передати Україні 14 вертольотів Мі-8. Тоді Загреб пообіцяв підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно.