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Хорватія планує передати Україні 14 вертольотів Мі-8

Загреб обіцяє підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно.

Хорватія планує передати Україні 14 вертольотів Мі-8
Фото ілюстративне
Фото: Пресслужба Міноборони України

Хорватія планує найближчим часом передати Україні 14 вертольотів Мі-8. Наразі питання перебуває на розгляді уряду цієї країни.

Про це повідомив міністр оборони Хорватії Маріо Баножіч під час спільного брифінгу з його українським колегою Олексієм Резніковим, інформує УНІАН.

"Хорватський уряд надає Україні підтримку фінансову, технічну та політичну. Один з пунктів такої політичної підтримки - це рішення, яке зараз у процесі розгляду нашим урядом. І один із пунктів таких рішень - це вертольоти Мі-8. І я сподіваюсь, що найближчим часом ми зможемо завершити їх передачу", - сказав Баножіч.

За словами Баножіча, Хорватія підтримуватиме Україну стільки, скільки буде необхідно. Він підкреслив, що міжнародне право та міжнародно визнані кордони повинні поважатися, а вторгнення РФ в Україну є неприпустимим.

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Раніше уряд Хорватії ухвалив програму щодо лікування й реабілітації українських воїнів.

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