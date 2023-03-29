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Російські військові намагаються влаштувати провокації на українсько-білоруському кордоні, - СБУ

Про це свідчать дані нового перехоплення спецслужби.

Російські військові намагаються влаштувати провокації на українсько-білоруському кордоні, - СБУ
Фото: Головне управління розвідки Міноборони України

Російські військові намагаються влаштувати провокації на українсько-білоруському кордоні.

Про це повідомляє Служба безпеки України, яка оприлюднила нове перехоплення окупантів.

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У записі військовий РФ, який "гастролює" вздовж українського кордону, розповідає про провокації своєму знайомому.

"…Ми в одному місті (у Білорусі, – Ред.). Тут теж мутки мутять... Їздять на провокації, на всяку х*ню... Коротше, з цього боку провокують хо*лів, щоб вони, типу, на Білорусь напали... Ну, щоб підключилися, напевно. Нас тисячі півтори тут приїхало", - йдеться в перехопленні.

Інший рашист у цей час воює на Донецькому напрямку і чекає, що підрозділ його співрозмовника перекинуть на підмогу саме сюди. Однак той спростовує: "... знову переїжджаємо з місця на місце. Щодня переїзд! По всій Білорусі вже побували. Ми були в одному місті, зараз на кордоні із Польщею переїхали. Біля Польщі".

У СБУ наголосили, що такі дії свідчать про те, що Росія не припиняє спроб втягнути Білорусь безпосередньо у війну проти України і робить це будь-якими способами.

Нагадаємо, в лютому українська розвідка зафіксувала рух колон військової техніки в районі кордону із Чернігівською областю без знаків розпізнавання та живою силою, що була одягнена у піксель, схожий на форму Збройних Сил України. 

На початку березня ГУР повідомило, що військово-політичне командування Росії планує проведення масштабної провокації на кордоні України та Білорусі.

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