Літаки МіГ-29 посилять Повітряні сили, але Україна переконує партнерів дати сучасні авіаційні платформи, - Резніков

РЛС МіГ-29 має дальність видимості лише 60 км, а дальність стрільби - 30 км. Тоді як сучасні російські Су-35 мають радіус видимості понад 200 км і дальність стрільби - понад 100 км.

Літаки МіГ-29 посилять українські Повітряні сили, але Україна все ще намагається переконати партнерів, що нам потрібні сучасні авіаційні платформи.

Про це в інтерв'ю естонському виданню ERR заявив міністр оборони Олексій Резніков.

"Це може бути Falcon або Gripen або будь-який інший тип літака. РЛС МіГ-29 має дальність видимості лише 60 кілометрів, дальність стрільби лише 30 кілометрів. Наприклад, сучасні російські літаки, такі винищувачі, як Су-35, мають радіус видимості понад 200 кілометрів і дальність стрільби понад 100 кілометрів. Тому нам потрібні сучасні винищувачі, щоб вони стали частиною наших систем ППО", – зазначив Резніков.

Міністр оброни зауважив, що "ми зберігаємо оптимізм і намагаємося говорити з нашими партнерами про те, що навчання пілотів потрібно починати вже зараз, тому що це потребує часу" і що "так само час було витрачено на артилерійські системи та реактивні системи залпового вогню, танки та системи ППО, такі як NASAMS, Patriot та інші".

За словами Олексія Резнікова, коли він уперше обговорював системи Patriot із партнерами, вони казали, що це неможливо, оскільки системи дуже дорогі, а навчання займе рік або десять місяців.

"Але потім ми виявили, що навчитися можна за десять тижнів. Тому я абсолютно впевнений, що в квітні у нас запрацюють перші системи Patriot. Це означає, що наші пілоти також можуть розпочати навчання одразу. І це те, що потрібно зробити", – додав він.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком заявив, що українські пілоти зможуть опанувати управління британськими винищувачами Typhoon на пів року швидше, ніж це передбачено програмою.

Напередодні речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат теж повідомляв, що літаки МіГ-29, які Україна отримує від міжнародних партнерів, лише частково посилять спроможності Сил оборони.