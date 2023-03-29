Міністр освіти представив свого заступника з цифрового розвитку

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий представив свого заступника з цифрового розвитку – Дмитра Завгороднього.

Завгородній є розробником проєкту "Всеукраїнська школа онлайн" – платформи дистанційної освіти, що зʼявилася у звʼязку з пандемією.

"Десятки тисяч ноутбуків вчителям та сотня мільйонів доларів для МОН. Google, Microsoft, Zoom, Coursera – не повний перелік компаній, які долучились до допомоги Україні не в останню чергу через його старання. Можу з оптимізмом анонсувати, що уряд вчора призначив Дмитра моїм заступником. Напрямок Дмитра – це цифровий розвиток, цифрова трансформація та цифровізація а також професійно-технічна освіта", – зазначив Лісовий у Facebook.

За часів міністра Сергія Шкарлета заступником з питань цифрового розвитку був Артур Селецький, але він був звільнений у квітні 2022.

Згідно з інформацією на сайті МОН, Дмитро Завгородній здобув декілька вищих освіт: на факультеті кібернетики КНУ імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Прикладна математика", магістра за спеціальністю "Професійна освіта (комп'ютерні технології)" у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського, а також пройшов дворічну програму "MS in Innovations and Entrepreneurship" у Львівській бізнес-школі Українського католицького університету,

У 2013-2015 роках працював директором інтернет-магазину в Helen Marlen Group. У 2015-2021 роках – приватний підприємець у сферах розроблення програмного забезпечення та неформальної освіти. У 2019-2020 роках – директор ТОВ "СІНКГЛОБАЛ КАПІТАЛ". З 2019 року – радник на громадських засадах у Міністерстві цифрової трансформації України з питань освіти та науки, позаштатний менеджер проєкту "Всеукраїнська школа онлайн". Експерт консультаційного комітету з питань розвитку сфери штучного інтелекту при Міністерстві цифрової трансформації України.

10 серпня 2021 року призначений на посаду генерального директора директорату цифрової трансформації Міністерства освіти і науки України.