У Києві та 12 областях введені аварійні відключення світла через негоду

У середу 29 березня у столиці та 12 областях України введені аварійні відключення світла через погіршення погодних умов.

Про це повідомляє у Telegram КМВА.

Зазначається, що аварійні відключення електроенергії діють у Шевченківському, Солом’янському, Святошинському, Голосіївському, Печерському, Подільському, Дарницькому та Дніпровському районах Києва. Найбільше пошкоджень у Києво-Святошинському енерговузлі.

Енергетики працюють у посиленому режимі, аби максимально швидко відновити роботу обірваних поваленими деревами ділянок електромереж. До робіт у столиці та Київщині залучено 108 бригад.

Негода спричинила знеструмлення в низці регіонів, повідомила державна компанія "Укренерго".

"Через негоду (штормовий вітер, сніг з дощем) та пошкодження у мережах операторів систем розподілу є значні знеструмлення споживачів у 12 областях України: Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій, Київській, Чернігівській, Черкаській, Миколаївській, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Сумській", – йдеться в повідомленні.

В компанії додали, що споживання електроенергії зросло через похолодання.

Нагадаємо, вчора у восьми областях України виникли проблеми з електропостачанням через штормовий вітер, сніг із дощем та пошкодження мереж операторів систем розподілу.