Росія протягом доби била по восьми областях України, – ОВА

По Чернігівській області росіяни минулої доби стріляли з міномету – по Новгород-Сіверському району. Без жертв та руйнувань, йдеться у зведенні від ОВА.

Учора протягом дня росіяни здійснили обстріли території Есманської, Білопільської, Зноб-Новгородської, Юнаківської громад Сумської області. За попередніми даними, без жертв та постраждалих.

У Запорізькій за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру 13 населених пунктів: Оріхів, Гуляйполе, Новоандріївка, Залізничне, Новоданилівка, Чарівне, Малинівка, Староукраїнка, Ольгівське, Білогір'я, Щербаки, Степове, Кам'янське. Надійшло девʼять повідомлень про руйнування.

У Миколаївській вчора ввечері ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Без жертв та постраждалих.

У Луганській ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Білогорівки, Новоселівського та Стельмахівки. Стріляв з артилерії по районах Новоселівського, Невського, Кузьминого, Діброви та Білогорівки, на окупованій території продовжує використовувати медичні заклади у власних цілях.

У Донецькій ворог за добу поранив пʼятьох мирних. Росіяни здійснили авіаудар, обстрілювали населені пункти області з РСЗВ "Град" та артилерії. Під вогнем перебували Авдіївка, Бахмут, Курахове, Часів Яр, смт Велика Новосілка, с.Вовченка, с. Карлівка.

У Харківській на Слобожанському напрямку ворог здійснив обстріли в районах населених пунктів Тимофіївка, Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Красне, Стариця, Огірцеве, Комісарове, Устинівка, Вільхуватка та Строївка. На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі населеного пункту Крохмальне. Здійснив артилерійські обстріли по районах населених пунктів Кам’янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Кутьківка, Дворічна, Западне, Вільшана, Кислівка і Берестове. Учора вдень ворог завдав ракетного удару по м. Богодухів. Частково пошкоджені щонайменше 13 житлових будинків, дитячий садок. Поранення зазнав 62-річний чоловік. Госпіталізований у легкому стані. Протягом дня ворог масовано обстрілював з мінометів, артилерії та танків смт Дворічна Куп'янського району. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Зафіксовано понад 150 ударів. Внаслідок обстрілу м. Вовчанськ Чугуївського району, пошкоджено вікна та дах трьох господарчих споруд, будівлі Вовчанського олійно-екстракційного заводу.

У Херсонській за минулу добу противник здійснив 34 обстріли. Область перебувала під вогнем російської авіації та артилерії. Херсон ворог обстріляв три рази. Одна людина дістала поранення. Ворог із мінометів обстріляв лікарню ім. Лучанського в Херсоні. Снаряди пошкодили головний корпус, вибиті майже всі вікна, понівечені батареї і системи опалення. Херсонська обласна аварійно-рятувальна служба вже працює на місці обстрілу, аби усунути пошкодження будівлі. Окрім цього, російська артилерія вдарила по виробничому приміщенню пошти. З деокупованої території області евакуйовали 82 особи.

Нагадаємо, за минулу добу російська армія втратила ще близько 610 військових, сім танків і літак. З початку широкомасштабного вторгнення до 29 березня втрати ворог становлять близько 172 340 вбитими.