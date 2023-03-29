Учора оборонці ліквідували ще 610 росіян, сім ворожих танків і літак, – Генштаб

Втрати ворога з початку широкомасштабного вторгнення до 29 березня становлять близько 172 340 вбитими. За минулу добу російська армія втратила ще близько 610 військових, сім танків і літак.
Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.03.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 172 340 (+610) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3 609 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6 966 (+0) од,
- артилерійських систем – 2 659 (+6) од,
- РСЗВ – 526 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 277 (+0) од,
- літаків – 306 (+1) од,
- гелікоптерів – 291 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2239 (+4),
- крилаті ракети ‒ 911 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 507 (+5) од,
- спеціальна техніка ‒ 288 (+1).
Нагадаємо, в епіцентрі бойових дій наразі залишаються Білогорівка, Бахмут, Авдіївка, Мар’їнка та їх околиці.