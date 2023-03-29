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Окупанти розповсюдили дезінформацію, що Росія візьме більшу частину України до 2025 року

Такий фейк видання країни-агресора поширили, цитуючи колишнього Головнокомандувача ЗСУ Віктора Муженка.

Окупанти розповсюдили дезінформацію, що Росія візьме більшу частину України до 2025 року
Фото: Media Confidential

Російські ЗМІ повідомили, що “Росія візьме більшу частину України до 2025 року, якщо тільки якісь політичні домовленості не перервуть цей процес”.

Таку дезінформацію видання країни-агресора розповсюдили, цитуючи колишнього Головнокомандувача ЗСУ Віктора Муженка, повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО.

Керівник російського МЗС Сергій Лавров розповсюдив фейк, що “українське керівництво демонструє готовність втрутитися у ситуацію в Придністров’ї, зокрема із застосуванням сили”.

“РФ керуватиметься наявним у її військовослужбовців мандатом із гарантування безпеки”, – заявив він. 

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Секретар російського Радбезу Микола Патрушев поширив дезінформацію, що “натівські інструктори та радники навчають українських військових, а найманці воюють у складі неонацистських батальйонів”. 

“Намагаючись якнайдовше розтягти це військове протистояння, вони не приховують своєї головної мети – завдання поразки росії на полі бою та її подальше розчленування”, − каже Патрушев.

Нагадаємо, Патрушев раніше розповсюдив дезінформацію про те, що “країни НАТО є стороною конфлікту в Україні й не приховують головної мети – поразки РФ та її подальшого розчленування”.

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