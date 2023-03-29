Окупанти розповсюдили дезінформацію, що Росія візьме більшу частину України до 2025 року

Російські ЗМІ повідомили, що “Росія візьме більшу частину України до 2025 року, якщо тільки якісь політичні домовленості не перервуть цей процес”.

Таку дезінформацію видання країни-агресора розповсюдили, цитуючи колишнього Головнокомандувача ЗСУ Віктора Муженка, повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО.

Керівник російського МЗС Сергій Лавров розповсюдив фейк, що “українське керівництво демонструє готовність втрутитися у ситуацію в Придністров’ї, зокрема із застосуванням сили”.

“РФ керуватиметься наявним у її військовослужбовців мандатом із гарантування безпеки”, – заявив він.

Секретар російського Радбезу Микола Патрушев поширив дезінформацію, що “натівські інструктори та радники навчають українських військових, а найманці воюють у складі неонацистських батальйонів”.

“Намагаючись якнайдовше розтягти це військове протистояння, вони не приховують своєї головної мети – завдання поразки росії на полі бою та її подальше розчленування”, − каже Патрушев.

Нагадаємо, Патрушев раніше розповсюдив дезінформацію про те, що “країни НАТО є стороною конфлікту в Україні й не приховують головної мети – поразки РФ та її подальшого розчленування”.