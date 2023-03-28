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“Київ відправляє на найважчі ділянки фронту мобілізованих саме з російськомовних регіонів”, − фейк РФ

“Ці військові йдуть в атаки на ті рубежі, які просто неможливо взяти нікому".

“Київ відправляє на найважчі ділянки фронту мобілізованих саме з російськомовних регіонів”, − фейк РФ
Фото: dnipro.tv

Секретар Радбезу Росії Микола Патрушев розповсюдив дезінформацію про те, що “країни НАТО є стороною конфлікту в Україні й не приховують головної мети – поразки РФ та її подальшого розчленування”.

“Вони зробили з України військовий табір, забезпечують Київ розвідданими за допомогою супутників та безпілотників”, − цитує його Центр протидії дезінформації при РНБО.

Російські ЗМІ поширюють фейк, що “київський режим спеціально відправляє на найважчі ділянки фронту в Донецькій області мобілізованих саме з російськомовних регіонів України”. 

“Ці військові йдуть в атаки на ті рубежі, які просто неможливо взяти нікому, а про їхню загибель українське командування рідним просто не говорить”, − йдеться у їхніх повідомленнях. 

Очільник МЗС Росії Сергій Лавров маніпулює, що росіяни “боряться не лише за безпеку, життя росіян та російськомовних, які проживають на нових територіях, не лише за припинення загроз нашій безпеці, що створюються просто на наших кордонах, а й за відстоювання російської державності”. 

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Нагадаємо, президент Куби Мігель Діас-Канель заявив, що уряд США є винним у війні в Україні. Такі заяви, що перегукуються з російською пропагандою, не дивують, адже від початку повномасштабного вторгнення Куба є однією з країн, які підтримують російську агресію, заявили у ЦПД.

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