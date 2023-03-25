Президент Куби заявив, що уряд США є винним у війні в Україні, – Центр протидії дезінформації

Від початку повномасштабного вторгнення Куба є однією з країн, які підтримують російську агресію.

Президент Куби Мігель Діас-Канель вважає, що уряд США є винним у війні в Україні.

Про це він заявив у інтерв'ю арабському телеканалу Al Mayadeen, повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

“Я вважаю, що походження цього конфлікту спотворене, а уряд США маніпулював ним. За допомогою своєї величезної медійної влади він створив почуття презирства до Росії. Я думаю, що це посилило русофобію, приховало справжні причини конфлікту і надало росії роль винуватиці”, – сказав Діас-Канель.

На його думку, США є головним бенефіціаром війни в Україні та використовує її як можливість вирішити свої внутрішні проблеми.

Також кубинський президент розкритикував Європу за нездатність запобігти конфлікту, який, на його думку, може призвести до третьої світової війни.

“Такі заяви, що перегукуються з російською пропагандою, не дивують, адже від початку повномасштабного вторгнення Куба є однією з країн, які підтримують російську агресію”, – зазначили у Центрі.

Нагадаємо, заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв розповсюдив дезінформацію про Україну та блок НАТО.