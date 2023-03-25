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Президент Куби заявив, що уряд США є винним у війні в Україні, – Центр протидії дезінформації

Від початку повномасштабного вторгнення Куба є однією з країн, які підтримують російську агресію.

Президент Куби заявив, що уряд США є винним у війні в Україні, – Центр протидії дезінформації
Президент Куби Мігель Діас-Канель і президент РФ Володимир Путін
Фото: EPA

Президент Куби Мігель Діас-Канель вважає, що уряд США є винним у війні в Україні.

Про це він заявив у інтерв'ю арабському телеканалу Al Mayadeen, повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

“Я вважаю, що походження цього конфлікту спотворене, а уряд США маніпулював ним. За допомогою своєї величезної медійної влади він створив почуття презирства до Росії. Я думаю, що це посилило русофобію, приховало справжні причини конфлікту і надало росії роль винуватиці”, – сказав Діас-Канель.

На його думку, США є головним бенефіціаром війни в Україні та використовує її як можливість вирішити свої внутрішні проблеми.

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Також кубинський президент розкритикував Європу за нездатність запобігти конфлікту, який, на його думку, може призвести до третьої світової війни.

“Такі заяви, що перегукуються з російською пропагандою, не дивують, адже від початку повномасштабного вторгнення Куба є однією з країн, які підтримують російську агресію”, – зазначили у Центрі.

Нагадаємо, заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв розповсюдив дезінформацію про Україну та блок НАТО.

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