Директор МАГАТЕ збирається відвідати Запорізьку АЕС наступного тижня

Це буде другий візит Гроссі на ЗАЕС.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі збирається відвідати Запорізьку АЕС наступного тижня, щоб з перших вуст оцінити серйозність ситуації з ядерною безпекою та підкреслити нагальну необхідність захистити станцію під час війни.

Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ.

“Я вирішив знову поїхати на Запорізьку атомну електростанцію, щоб на власні очі побачити, як розвивалася ситуація з вересня, і поспілкуватися з тими, хто експлуатує об’єкт у цих безпрецедентних і дуже складних умовах. Я як і раніше сповнений рішучості продовжувати робити все, що в моїх силах, щоб допомогти зменшити ризик ядерної аварії під час трагічної війни в Україні”, – заявив Гроссі.

Він зазначив, що ситуація на Запорізькій атомній електростанції все ще небезпечна. Необхідно діяти зараз, щоб запобігти аварії з потенційними радіологічними наслідками для здоров’я та навколишнього середовища людей в Україні та за її межами.

Гроссі також повідомив, що його поїздка в Україну також має на меті забезпечити підтримку та покращення регулярної ротації експертів МАГАТЕ до та з майданчика після дуже складних обставин, з якими зіткнулися експерти під час попередньої ротації в лютому, яка була відкладена майже на місяць.

Його супроводжуватиме нова група експертів МАГАТЕ, сьома така група, яка присутня на місці з моменту заснування Місії підтримки та допомоги МАГАТЕ в Запоріжжі.

Нагадаємо, нещодавно Гроссі заявив, що питання створення демілітаризованої зони навколо ЗАЕС уже не розглядають.