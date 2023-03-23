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Питання створення демілітаризованої зони навколо ЗАЕС уже не розглядають, - глава МАГАТЕ

Він додав, що "були різні плани, і за різними планами ми вели переговори протягом семи чи восьми місяців". 

Питання створення демілітаризованої зони навколо ЗАЕС уже не розглядають, - глава МАГАТЕ
Рафаель Гроссі
Фото: EPA/UPG

Питання створення демілітаризованої зони навколо окупованої росіянами Запорізької АЕС уже не розглядають.

Про це заявив глава Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі під час виступу на семінарі в Американській неурядовій раді з міжнародних відносин.

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"Ми не говоримо про демілітаризовану зону. Ми чудово розуміємо додаткові складності, які це принесе, особливо у зоні активних бойових дій. Це було б дуже складно зробити, перевірити, реалізувати. І у вас є миля плюс одна з демілітаризованої зони, яка була б надзвичайно мілітаризована. Тож ми не розглядаємо це", - сказав Гроссі.

Він додав, що "були різні плани, і за різними планами ми вели переговори протягом семи чи восьми місяців". 

"Ми обговорювали з обома сторонами ці різні розміри, форми, відстані, і я дійшов висновку, що територіальність буде чимось, що з різних причин для українців також може розглядатися як легітимація російської присутності", - зауважив очільник МАГАТЕ.

Гроссі повідомив, що він вирішив працювати з усіма країнами, аби врегулювати питання безпеки на ЗАЕС. 

"Я вирішив працювати з усіма країнами, дуже тісно співпрацювати з Вашингтоном, Лондоном, Парижем, Пекіном і, ясна річ, з Москвою. Ми продовжуємо... вивчати ідеї, перевіряти ідеї і як тільки вони з'являються, намагатися представити їх", - сказав очільник агентства.

Нагадаємо, нещодавно Рафаель Гроссі заявив, що існує “життєздатне рішення” для безпечної роботи тимчасово захопленої росіянами Запорізької АЕС.

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