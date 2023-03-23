Звільненні з російського полону бійці та родини полонених виступили перед депутатами Європарламенту

Українці розповіли європарламентарям про систематичні порушення Росією норм міжнародного права та Женевських конвенцій щодо поводження з військовополоненими.

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Звільнені з полону українські захисники та родини полонених військовослужбовців виступили перед депутатами Європарламенту в Страсбурзі.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Українці розповіли євродепутатам про систематичні порушення Росією норм міжнародного права та Женевських конвенцій щодо поводження з військовополоненими.

Так, прикордонник, який провів 200 днів у ворожому полоні, Станіслав Керот повідомив про жахливі умови утримання українських захисників у російських колоніях, систематичні тортури, неналежне харчування та інші методи тиску окупантів.

Президентка ГО "Дружини полонених у Тошківці" та дружина полоненого Лілія Лук'янюк звернула увагу європейських політиків на недопущення представників Червоного Хреста та ООН до місць утримування українських бранців, заборону полоненим листуватися з родинами та ненадання їм гуманітарної і медичної допомоги.

Також українська делегація озвучила проблему небажання Росії підтверджувати факт перебування українських військовослужбовців у полоні і поспілкувалася з представниками Ради Європи.

Нагадаємо, наразі Україна повернула додому з російського полону майже 2000 громадян.

Тим часом росіяни посилюють інформаційні провокації, щоб підштовхнути рідних полонених військових до деструктивних дій.