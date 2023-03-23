На російській міні підірвався житель Харківщини

Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

Житель Харківщини підірвався на російській міні.

Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Трагедія трапилася сьогодні, 23 березня, близько 16:00 у лісосмузі біля с. Григорівка Куп'янського району.

Від отриманих травм 46-річний житель загинув на місці.

"Закликаю усіх бути максимально уважними та обережними. Важливо утримуватися від відвідувань лісів, лісосмуг, полів, берегів річок тощо. Усі ці території є потенційно замінованими та небезпечними для життя",- наголосив очільник області.

Нагадаємо, з моменту деокупації на Херсонщині від російських мін загинули 16 мирних мешканців. Іще 20 цивільних отримали поранення.

Напередодні на Херсонщині чоловік теж підірвався на міні. Він втратив частину ноги.