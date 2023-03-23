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На російській міні підірвався житель Харківщини

Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

На російській міні підірвався житель Харківщини
Фото: Центр нацспротиву

Житель Харківщини підірвався на російській міні.

Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Трагедія трапилася сьогодні, 23 березня, близько 16:00 у лісосмузі біля с. Григорівка Куп'янського району.

Від отриманих травм 46-річний житель загинув на місці.

"Закликаю усіх бути максимально уважними та обережними. Важливо утримуватися від відвідувань лісів, лісосмуг, полів, берегів річок тощо. Усі ці території є потенційно замінованими та небезпечними для життя",- наголосив очільник області.

Нагадаємо, з моменту деокупації на Херсонщині від російських мін загинули 16 мирних мешканців. Іще 20 цивільних отримали поранення.

Напередодні на Херсонщині чоловік теж підірвався на міні. Він втратив частину ноги.

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