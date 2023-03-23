МОЗ доручило областям сформувати до 1 травня спроможну мережу медичних закладів

Саме до спроможної мережі лікарень спрямують ресурси, які дозволять відновити систему та забезпечити її розвиток, наголосив міністр.

Міністерство охорони здоров'я доручило областям сформувати до 1 травня спроможну мережу медичних закладів.

Як ідеться на сайті МОЗ, якщо реформу вдало реалізують, це дозволить охопити населення ефективним і доступним медичним обслуговуванням. Саме до спроможної мережі лікарень першочергово спрямують ресурси, які дозволять відновити систему та забезпечити її розвиток.

Наступним етапом реформи передбачає, що лікування більш простих випадків проводитимуть на місцях, а спеціалізовану медичну допомогу надаватимуть на вищому рівні. Залежно від складності випадку та захворювання, пацієнта доставлятимуть у той медичний заклад, який має всі необхідні ресурси: фахівців, обладнання та ліки, аби надати якісну медичну допомогу.

"Спроможна мережа потрібна для того, щоб якомога раціональніше використати обмежені ресурси, які є сьогодні в Україні. Завдяки спроможній мережі ми забезпечимо три ключові речі: доступність до медичної допомоги, після цього забезпечимо її якість, і в рамках цього всього вона повинна бути безоплатною для пацієнта, тому що ця послуга покривається Програмою медичних гарантій", – сказав міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

За інформацією МОЗ, обласні військові адміністрації мають визначити перелік медичних закладів, які увійдуть до спроможної мережі, враховуючи численні регіональні особливості, та подати його на затвердження до міністерства.

Окрім того, для кожного госпітального округу сформують трирічний план розвитку спроможної мережі та окремі плани розвитку медичних закладів. Це дозволить, вважають у міністерстві, дати обласним адміністраціям і громадам чітке розуміння, де і які медичні послуги отримуватимуть пацієнти, де необхідно посилити матеріально-технічну базу тощо. А кожному медзакладу - які послуги необхідно розвивати відповідно до своєї ролі в мережі, як планувати кадрові та фінансові ресурси тощо.

Ті медзаклади, які не увійдуть до спроможної мережі, продовжать функціонувати та матимуть право і надалі укладати контракти з Національною службою здоровʼя. Розвиток таких медзакладів відбуватиметься власником лікарні, додали у МОЗ.

Нагадаємо, у травні в Україні почне діяти електронна система реабілітації. Також навесні МОЗ запровадить електронний рецепт на всі рецептурні ліки.