Мальтійський Орден допоможе МВС із підготовкою психологів

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зустрівся із Надзвичайним і Повноважним Послом Суверенного Мальтійського Ордену в Україні Антоніо Газзанті Пульєзе ді Котроне.

Про це повідомила пресслужба МВС.

Під час зустрічі сторони обговорили, ззокрема, питання реабілітації та психологічної підтримки працівників МВС. Також йшлось про допомогу Мальтійського Ордену в гуманітарному контексті.

Клименко розповів, що незабаром біля Києва буде відкрито реабілітаційний центр.

В свою чергу, посол Мальтійського Ордену запевнив, що Орден готовий долучитися до цього проєкту у контексті навчання спеціалістів з психологічної реабілітації.

Раніше повідомлялось, що велика кількість українців після війни потребуватиме психологічної підтримки. МОЗ вважає, що у 15 млн людей будуть зміни в психоемоційному стані.