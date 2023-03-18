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Мальтійський Орден допоможе МВС із підготовкою психологів

Незабаром біля Києва буде відкрито реабілітаційний центр.

Мальтійський Орден допоможе МВС із підготовкою психологів
Фото: Пресслужба МВС

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зустрівся із Надзвичайним і Повноважним Послом Суверенного Мальтійського Ордену в Україні Антоніо Газзанті Пульєзе ді Котроне.

Про це повідомила пресслужба МВС.

Під час зустрічі сторони обговорили, ззокрема, питання реабілітації та психологічної підтримки працівників МВС. Також йшлось про допомогу Мальтійського Ордену в гуманітарному контексті.

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Клименко розповів, що незабаром біля Києва буде відкрито реабілітаційний центр.

В свою чергу, посол Мальтійського Ордену запевнив, що Орден готовий долучитися до цього проєкту у контексті навчання спеціалістів з психологічної реабілітації.

Раніше повідомлялось, що велика кількість українців після війни потребуватиме психологічної підтримки. МОЗ вважає, що у 15 млн людей будуть зміни в психоемоційному стані.

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