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У "Дії" тепер можна згенерувати іноземний COVID-сертифікат

Спочатку треба звернутися до сімейного лікаря.

У "Дії" тепер можна згенерувати іноземний COVID-сертифікат
Фото: Дія

У застосунку "Дія" з’явилась можливість генерації COVID-сертифікату після щеплення, зробленого за кордоном.

Про це повідомив віце-прем'єр Михайло Федоров у Telegram.

Спочатку треба звернутися до сімейного лікаря з паспортом та іноземним COVID-сертифікатом. Він перевірить справжність сертифіката, відсканувавши QR-код спеціальним зчитувачем, та внесе інформацію до електронної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ).

Далі - у кілька кліків громадянин може згенерувати сертифікат у "Дії". Щоб згенерувати сертифікат, треба зайти у застосунок "Дія":

  • натиснути "Послуги" СOVID-сертифікати; 
  • вибрати, який саме сертифікат вам потрібен, та натиснути "Отримати"; 
  • поставити позначку, щоб дати згоду на передачу даних з електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) у "Дію".

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Нагадаємо, що до застосунку "Дії" додали нову послугу. Відтепер отримати судове рішення можна у смартфоні.

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