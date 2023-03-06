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Підручний здав позитивний тест на коронавірус: для українського біатлоніста сезон Кубка світу завершено

Також позитивний тест здали брати Бьо.

Підручний здав позитивний тест на коронавірус: для українського біатлоніста сезон Кубка світу завершено
Дмитро Підручний
Фото: biathlon.com.ua

Позитивний тест на Covid-19 здав капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний, повідомляє isport.ua.

На цьому для Підручного завершився сезон Кубка світу-2023, адже він не зможе взяти участь на двох наступних етапах.

Нагадаємо, що нинішній сезон для лідера української команди розпочався з операції на коліні, через яку він також довгий час не міг браьи участь у змаганнях.

Підручний зміг узяти участь на чемпіонаті світу-2023 в Обергофі, де став п'ятим в спринтерській гонці та восьмим у гонці переслідування.

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Відмітимо, що також позитивний тест на коронавірус здав беззаперечний лідер загального заліку Кубка світу, норвежець Йоганнес Бьо, а також його брат Тарьє.

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