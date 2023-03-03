Три українки кваліфікувалися у фінал чемпіонату Європи з легкої атлетики

Магучих була за крок від провалу.

У Стамбулі стартував чемпіонат Європи з легкої атлетики у закритих приміщеннях. У секторі для стрибків у висоту сито кваліфікації успішно подолали три українки.

Юлія Левченко з першої спроби взяла послідовно 1.82, 1.87 та 1.91 м. Катерина Табашник останню планку підкорила з другої спроби.

Натомість за лідера української збірної Ярославу Магучих довелося похвилюватися. 21-річна дніпрянка втратила перші дві спроби на початковій висоті 1,82 та перенесла заключну спробу на висоту 1.91. У підсумку Ярослава підкорила її з величезним запасом і приєдналася до своїх двох співвітчизниць, які поборються у фіналі за медалі турніру.

Фіналістки.