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Три українки кваліфікувалися у фінал чемпіонату Європи з легкої атлетики

Магучих була за крок від провалу.

Три українки кваліфікувалися у фінал чемпіонату Європи з легкої атлетики
Ярослава Магучих
Фото: EPA/UPG

У Стамбулі стартував чемпіонат Європи з легкої атлетики у закритих приміщеннях. У секторі для стрибків у висоту сито кваліфікації успішно подолали три українки.

Юлія Левченко з першої спроби взяла послідовно 1.82, 1.87 та 1.91 м. Катерина Табашник останню планку підкорила з другої спроби.

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Натомість за лідера української збірної Ярославу Магучих довелося похвилюватися. 21-річна дніпрянка втратила перші дві спроби на початковій висоті 1,82 та перенесла заключну спробу на висоту 1.91. У підсумку Ярослава підкорила її з величезним запасом і приєдналася до своїх двох співвітчизниць, які поборються у фіналі за медалі турніру.

Фіналістки.

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