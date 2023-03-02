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Італійська федерація боксу виступила проти бойкоту чемпіонатів світу

Команда розпочала підготовчий збір.

Італійська федерація боксу виступила проти бойкоту чемпіонатів світу
Фото: tut-boxing.com

Італійська федерація боксу (FPI) повідомила, що не планує приєднуватися до бойкоту чемпіонату світу серед жінок і активізує підготовку до цієї події, інформує The Inside the Games.

Таким чином, "Скуадра Адзурра" не підтримала 11 країн, які вирішили бойкотувати турнір через допуск росіян та білорусів, і тому розпочала тренувальний підготовчий збір для 10 боксерів.

Президент FPI Флавіо Д'Амброзі заявив, що Національний олімпійський комітет Італії (CONI) не давав йому вказівок відмовитися від участі у чемпіонаті світу серед жінок.

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"Я не бачу нічого, що могло б перешкодити нашій участі", - заявив Д'Амброзі.

Нагадаємо, флагманський захід Міжнародної асоціації боксу (IBA) має відбутися з 14 по 26 березня у столиці Індії Нью-Делі.

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