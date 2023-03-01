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Шахтар сплатив до державного бюджету України у 2022 році понад ₴213 мільйонів

"Гірники" є лідерами спортивної індустрії з податкових відрахувань.

Шахтар сплатив до державного бюджету України у 2022 році понад ₴213 мільйонів
Фото: ФК "Шахтар"

Чинний чемпіон України футбольний клуб "Шахтар" за 2022 рік сплатив до державного бюджету України 213 мільйонів 718 тисяч гривень податків, повідомляє пресслужба "гірників".

Податкові платежі було спрямовано до місцевих та центрального бюджетів.

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