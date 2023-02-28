Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко повідомив у Facebook про те, що в другій частині сезону УПЛ на деякі стадіони можуть частково допустити вболівальників.Нагадаємо, перенесеним матчем 6-го туру "Олександрія" - "Металіст 1925" (3:3), що відбувся напередодні на стадіоні "Ніка", стартувала весняна частина чемпіонату України у найвищому дивізіоні.
У другій частині сезону УПЛ на стадіони повернуть уболівальників
Рестарт сезону відбувся напередодні матчем "Олександрія" – "Металіст 1925".