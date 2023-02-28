Китайська загроза. Пекіну потрібна поразка України
Китайська загроза. Пекіну потрібна поразка України
Ворог вдарив безпілотниками по Хмельницькому. Загинули двоє людей (оновлено)
Ворог вдарив безпілотниками по Хмельницькому. Загинули двоє людей (оновлено)
Stryker. Американський універсал для ЗСУ
Stryker. Американський універсал для ЗСУ
Битва за Гостомель. Як зазнав краху план російського бліцкригу
Битва за Гостомель. Як зазнав краху план російського бліцкригу
Президент звільнив командувача Об’єднаних сил Москальова
Президент звільнив командувача Об’єднаних сил Москальова
У Кам'янському відмовляються демонтовувати пам'ятник Брежнєву
У Кам'янському відмовляються демонтовувати пам'ятник Брежнєву
Сонце і вода за нас! Тотального блекауту взимку уникли, та що буде далі?
Сонце і вода за нас! Тотального блекауту взимку уникли, та що буде далі?
Окупанти рухаються від лівобережної Херсонщини в напрямку Криму, – Гуменюк
Окупанти рухаються від лівобережної Херсонщини в напрямку Криму, – Гуменюк
ГоловнаСпорт

У другій частині сезону УПЛ на стадіони повернуть уболівальників

Рестарт сезону відбувся напередодні матчем "Олександрія" – "Металіст 1925".

У другій частині сезону УПЛ на стадіони повернуть уболівальників
Фото: Сергій Нужненко

Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко повідомив у Facebook про те, що в другій частині сезону УПЛ на деякі стадіони можуть частково допустити вболівальників.

Нагадаємо, перенесеним матчем 6-го туру "Олександрія" - "Металіст 1925" (3:3), що відбувся напередодні на стадіоні "Ніка", стартувала весняна частина чемпіонату України у найвищому дивізіоні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також