Перенесеним матчем із 6-го туру "Олександрія" – "Металіст 1925" в Україну повернувся чемпіонат УПЛ.

Команди забили на двох 6 м'ячів, але переможців так і не виявили.

Господарі зусиллями Максима Третьякова відкрили рахунок уже на 7-й хвилині – 1:0.

Однак через 40 хвилин рахунок був уже 1:3. І підопічним Руслана Ротаня, для якого це був офіційний дебют біля керма "Олександрії", докласти неабияких зусиль, щоб уникнути поразки, що їм, зрештою, і вдалося зробити на 81-й хвилині - 3:3.

У турнірній таблиці чемпіонату України "Олександрія" посідає п'яте місце з 25очками, а "Металіст 1925" йде на сьомому рядку з 19 очками.

Огляд матча "Олександрія" - "Металіст 1925".