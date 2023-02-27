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В Україні матчем "Олександрія" – "Металіст 1925" рестартувала УПЛ

Команди не виявили переможця.

В Україні матчем "Олександрія" – "Металіст 1925" рестартувала УПЛ
Фото: УПЛ

Перенесеним матчем із  6-го туру "Олександрія""Металіст 1925" в Україну повернувся чемпіонат УПЛ.

Команди забили на двох 6 м'ячів, але переможців так і не виявили.

Господарі зусиллями Максима Третьякова відкрили рахунок уже на 7-й хвилині – 1:0.

Однак через 40 хвилин рахунок був уже 1:3. І підопічним Руслана Ротаня, для якого це був офіційний дебют біля керма "Олександрії", докласти неабияких зусиль, щоб уникнути поразки, що їм, зрештою, і вдалося зробити на 81-й хвилині - 3:3.

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У турнірній таблиці чемпіонату України "Олександрія" посідає п'яте місце з 25очками, а "Металіст 1925" йде на сьомому рядку з 19 очками.

Огляд матча "Олександрія" - "Металіст 1925".

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