У центральному та заключному матчі 25-го туру Ліги 1 на "Велодромі" відбулося чергове Ле Классіко "Марсель" – ПСЖ.

Боротьби не вийшло. Забивши в першому таймі 2 голи (Кіліан Мбаппе і Ліонель Мессі), гості у другій 45-хвилинці зусиллями все того ж Мбаппе довели рахунок до розгромного – 3:0.

Відзначимо, що для Лео цей гол став 700-м у клубній кар'єрі. Нападник, провівши в сукупності 840 матчів, забив 672 голи за "Барселону" та 28 - за ПСЖ. У поточному сезоні на рахунку аргентинця 12 голів та 11 асистів у 19 матчах Ліги 1.

Додамо, що у стартовому складі господарів вийшов Руслан Малиновський.

Таким чином, ПСЖ поквитався з "Марселем" за нещодавню поразку у матчі 1/8 фіналу Кубка Франції. Підписуйтесь на наш Youtube канал

Незважаючи на цю поразку, марсельці зберегли друге місце в турнірній таблиці, проте відставання від парижан збільшилося до 8 очок.

Огляд матчу "Марсель" - ПСЖ.