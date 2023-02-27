Порошенко закликав вгамувати емоції та поважати свободу слова
Порошенко закликав вгамувати емоції та поважати свободу слова
Росіяни намагаються штурмувати позиції поблизу Кремінної та Білогорівки
Росіяни намагаються штурмувати позиції поблизу Кремінної та Білогорівки
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Президент звільнив командувача Об’єднаних сил Москальова
Президент звільнив командувача Об’єднаних сил Москальова
Битва за Гостомель. Як зазнав краху план російського бліцкригу
Битва за Гостомель. Як зазнав краху план російського бліцкригу
Stryker. Американський універсал для ЗСУ
Stryker. Американський універсал для ЗСУ
«Українські танцівниці» Едгара Дега: де він їх зустрів і чому вони так довго були «російськими»?
«Українські танцівниці» Едгара Дега: де він їх зустрів і чому вони так довго були «російськими»?
У Сальвадорі відкрилася гігантська в’язниця для гангстерів
У Сальвадорі відкрилася гігантська в’язниця для гангстерів
ГоловнаСпорт

"Марсель" з Малиновським нічого не зміг протиставити ПСЖ Мессі та Мбаппе

Парижани забили три "сухі" голи на "Велодромі".

"Марсель" з Малиновським нічого не зміг протиставити ПСЖ Мессі та Мбаппе
Чарівник
Фото: EPA/UPG

У центральному та заключному матчі 25-го туру Ліги 1 на "Велодромі" відбулося чергове Ле Классіко "Марсель"ПСЖ.

Боротьби не вийшло. Забивши в першому таймі 2 голи (Кіліан Мбаппе і Ліонель Мессі), гості у другій 45-хвилинці зусиллями все того ж Мбаппе довели рахунок до розгромного – 3:0.

Відзначимо, що для Лео цей гол став 700-м у клубній кар'єрі. Нападник, провівши в сукупності 840 матчів, забив 672 голи за "Барселону" та 28 - за ПСЖ. У поточному сезоні на рахунку аргентинця 12 голів та 11 асистів у 19 матчах Ліги 1.

Додамо, що у стартовому складі господарів вийшов Руслан Малиновський.

Таким чином, ПСЖ поквитався з "Марселем" за нещодавню поразку у матчі 1/8 фіналу Кубка Франції.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Незважаючи на цю поразку, марсельці зберегли друге місце в турнірній таблиці, проте відставання від парижан збільшилося до 8 очок.

Огляд матчу "Марсель" - ПСЖ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також