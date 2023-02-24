Наставник "Дніпра-1" назвав нефарт головним винуватцем вильоту його команди із Ліги конференцій УЄФА

"Дніпро-1" у рамках поєдинку у відповідь 1/16 фіналу Ліги конференцій УЄФА проти АЕКу не зумів ліквідувати гандикап в один м'яч, отриманий тижнем раніше на Кіпрі – матч у Кошиці завершився "сухою" нічиєю.

Головний тренер дніпрян Олександр Кучер прокоментував виліт команди із турніру.

"Те, що ми планували, ми в принципі й робили – пресингували, постійно тримали команду суперника під тиском, нам вдавалося їх накривати. Звісно, хотілося забити гол, і моменти були, могли забити, але фарт сьогодні був на боці АЕКу.

Звісно, хочеться більшого. Звичайно, ми всі хотіли пройти далі і ще тішити всіх уболівальників єврокубковими іграми, але ми розуміємо, що це футбол і такий сьогодні результат", – цитує головного тренера клубна пресслужба. Підписуйтесь на наш Google News

"Звісно, нам треба залишати Кошице. Тут добрі люди, дуже добре нас прийняли. Ми дякуємо їм за допомогу у різних моментах, які були і в побуті, і у футбольному плані.

Сенс футболу у тому, що для перемоги потрібно забивати голи. Ми сьогодні цього прагнули. Я не можу хлопцям чимось дорікнути їхньому бажанню – вони хотіли, це було видно. Але так, ми не забили, і це для нас дуже сумно.

Довбик має пошкодження. Ми вважаємо, що до наступної гри він уже буде готовий, його чекатимемо. Він – лідер команди, він нам потрібний", – зазначив Кучер.