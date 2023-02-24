Трубін - претендент на звання гравця тижня у Лізі Європи

Напередодні донецький "Шахтар" у драматичній боротьбі пройшов французький "Ренн" у рамках 1/16 фіналу Ліги Європи.
Одним із героїв поєдинку став голкіпер "гірників" Анатолій Трубін, який у післяматчевій серії пенальті відбив 3 удари з шести.
Дії українця не залишилися поза увагою фахівців – УЄФА включив Трубіна до номінантів на приз кращого гравця тижня Ліги Європи.
Крім Анатолія, який у матчі-відповіді з "Ренном" здійснив 7 сейвів, на індивідуальну нагороду претендують:
- Анхель Ді Марія ("Ювентус", хеттрик у матчі проти "Нанта")
- Флоріан Вірц ("Байєр", гол+асист у матчі проти "Монако")
- Йосип Юранович ("Уніон Берлін", гол у матчі проти "Аякса").