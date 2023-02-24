Трубін - претендент на звання гравця тижня у Лізі Європи

Анатолій відбив три пенальті із шести у післяматчевій серії 11-метрових.

Напередодні донецький "Шахтар" у драматичній боротьбі пройшов французький "Ренн" у рамках 1/16 фіналу Ліги Європи.

Одним із героїв поєдинку став голкіпер "гірників" Анатолій Трубін, який у післяматчевій серії пенальті відбив 3 удари з шести.

Дії українця не залишилися поза увагою фахівців – УЄФА включив Трубіна до номінантів на приз кращого гравця тижня Ліги Європи.

Крім Анатолія, який у матчі-відповіді з "Ренном" здійснив 7 сейвів, на індивідуальну нагороду претендують: