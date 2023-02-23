Новосад виборола для України другу медаль на чемпіонаті світу з лижної акробатики

На чемпіонаті світу-2023 з фрістайлу та сноуборду у грузинському Бакуріані були розіграні медалі в жіночій лижній акробатиці.

За підсумками кваліфікації у фінал змагань вийшли дві українки - Анастасія Новосад та Ольга Полюк.

Однак до суперфіналу (топ-6) зуміла вийти лише Анастасія.

У підсумку українка виборола "бронзу", поступившись китаянці Фанью Кон і представниці Австралії Даніель Скотт.

Чемпіонат світу. Лижна акробатика. Жінки. Фінал.

Фанью Кон (Китай) - 85.30 Даніель Скотт (Австралія) - 83.84 Анастасія Новосад (Україна) - 82.84.

Для України ця медаль стала другою на цьому ЧС. Раніше українська збірна у складі Новосад, Олександра Окіпнюка та Дмитра Котовського стала третьою у командних змаганнях з лижної акробатики.