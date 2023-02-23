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Новосад виборола для України другу медаль на чемпіонаті світу з лижної акробатики

І знов бронзову.

Новосад виборола для України другу медаль на чемпіонаті світу з лижної акробатики
Анастасія Новосад
Фото: facebook.com/fisfreestyle

На чемпіонаті світу-2023 з фрістайлу та сноуборду у грузинському Бакуріані були розіграні медалі в жіночій лижній акробатиці.

За підсумками кваліфікації у фінал змагань вийшли дві українки - Анастасія Новосад та Ольга Полюк.

Однак до суперфіналу (топ-6) зуміла вийти лише Анастасія.

У підсумку українка виборола "бронзу", поступившись китаянці Фанью Кон і представниці Австралії Даніель Скотт.

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Чемпіонат світу. Лижна акробатика. Жінки. Фінал.

  1. Фанью Кон (Китай) - 85.30
  2. Даніель Скотт (Австралія) - 83.84
  3. Анастасія Новосад (Україна) - 82.84.

Для України ця медаль стала другою на цьому ЧС. Раніше українська збірна у складі Новосад, Олександра Окіпнюка та Дмитра Котовського стала третьою у командних змаганнях з лижної акробатики.

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