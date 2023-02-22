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ФІФА може анулювати заявку за участю України на проведення ЧС-2030

І річ тут не в українцях.

ФІФА може анулювати заявку за участю України на проведення ЧС-2030
Фото: Facebook

Уряд Іспанії побоюється, що "Барсагейт" вплине і навіть позбавить Іберійську заявку на проведення Чемпіонату світу 2030 року, проект, в якому Іспанія та Португалія об'єднали свої зусилля для організації мундіалю в рік його століття і до якого, на запрошення обох країн приєдналася Україна, повідомляє as.com.

Нагадаємо, каталонський гранд звинувачують у підкупі суддів. Є інформація, що "Барселона" виплачувала гроші колишньому віцепрезиденту Технічного комітету суддів Королівської футбольної федерації Іспанії (RFEF) Хосе Марії Енрікесу Негрейрі.

Уточнюється, що "Барса" в період з 2016 по 2018 роки заплатила майже 1,5 млн. євро компанії DASNIL 95, яка належить Негрейрі, що становить 95% всього обороту компанії.

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Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес наказав прокуратурі провести розслідування т.зв. "справи Негрейри".

Міністр спорту Іспанії Мікель Ісета підтвердив "занепокоєння уряду Іспанії" проблемою, яку він назвав "дуже серйозною".

У свою чергу Державний секретар Хосе Мануель Франко Пардо заявив, що "справа Негрейри" "може вплинути на добру репутацію іспанського футболу в усьому світі".

Позиція уряду Іспанії стала відома після візиту президента УЄФА Александера Чеферіна до свого колеги з RFEF Луїса Рубіалеса, під час якого обговорювалася "справа Негрейри".

Обидва футбольні чиновники згодні з тим, що це серйозне питання, яке може торкнутися інтересів Іспанії у заявці на проведення ЧС-2030.

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