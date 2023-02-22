Польща оголосила про бойкот чоловічого та жіночого ЧС з боксу через допуск росіян

Польська боксерська асоціація оголосила про бойкот чоловічого та жіночого чемпіонатів світу з боксу, повідомляє Sportarena.com.

Причини бойкоту – допуск росіян та білорусів до змагань та діяльність керівництва Міжнародної асоціації боксу (IBA) під керівництвом росіянина Умара Кремльова.

Зазначимо, що це не перша збірна, яка відмовилася від змагань. Раніше бойкот ЧС оголосили Чехія, США, Канада та Швеція.

У свою чергу, збірна Великобританії заявила, що бойкотуватиме жіночий чемпіонат світу.

Жіночий ЧС-2023 з боксу проходитиме в Делі (Індія) з 15 по 25 березня, а чоловічий ЧС-2023 пройде з 1 по 14 травня в Ташкенті (Узбекистан).

Нагадаємо, що Міжнародний олімпійський комітет ухвалив рішення усунути IBA від проведення боксерського турніру на Олімпіаді-2024. Зазначимо, що українські боксери матимуть змогу брати участь у турнірі.