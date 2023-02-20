Ще дві країни вирішили бойкотувати чемпіонат світу з боксу через участь Росії

Швейцарія та Нідерланди приєдналася до США, Великобританії та компанії.

Швейцарія та Нідерланди стали ще двома країнами, які приєдналися до бойкоту чемпіонату світу з жіночого боксу Міжнародної боксерської асоціації (IBA) через присутність російських та білоруських спортсменок, повідомляє insidethegames.biz.

Зокрема, Нідерландська федерація боксу розкритикувала присутність російських та білоруських спортсменів та національних символів на недавніх заходах IBA в Абу-Дабі та Марракеші, що, за її словами, є "ще одним прикладом нездатності або небажання IBA працювати над її відновленням як Міжнародної олімпійської спортивної федерації" і може "ще більше поставити під загрозу становище боксу як олімпійського виду спорту".

Нагадаємо, очолює IBA росіянин Умар Кремьов.

Цього року жіночий ЧС з боксу проходитиме з 15 по 31 березня в Індії, чоловічий – з 1 по 14 травня в Узбекистані.

Нагадаємо, раніше про бойкот ЧС-2023 оголосили США, Ірландія, Швеція, Канада, Польща, Чехія та Велика Британія.