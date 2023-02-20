Пекін "розглядає можливість надання летальної допомоги Росії", – Блінкен (оновлено)
Пекін "розглядає можливість надання летальної допомоги Росії", – Блінкен (оновлено)
В районі Вугледара втекли з фронту 200 зеків з ПВК “Вагнера”, – перехоплення ГУР
В районі Вугледара втекли з фронту 200 зеків з ПВК “Вагнера”, – перехоплення ГУР
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
В місцях проживання переселенців на Прикарпатті виявили чисельні порушення, - Лубінець
В місцях проживання переселенців на Прикарпатті виявили чисельні порушення, - Лубінець
Україна не відвойовуватиме Крим військовим шляхом, – сенатор-демократ Адам Сміт
Україна не відвойовуватиме Крим військовим шляхом, – сенатор-демократ Адам Сміт
Гедеон з "храму-МАФу" на Десятинній і крадений череп
Гедеон з "храму-МАФу" на Десятинній і крадений череп
Комітет ВР заслухає відповідальних за мобілізацію
Комітет ВР заслухає відповідальних за мобілізацію
Росія своїми ядерними навчаннями хоче завадити візиту Байдена до Польщі, - ГУР
Росія своїми ядерними навчаннями хоче завадити візиту Байдена до Польщі, - ГУР
ГоловнаСпорт

Ще дві країни вирішили бойкотувати чемпіонат світу з боксу через участь Росії

Швейцарія та Нідерланди приєдналася до США, Великобританії та компанії.

Ще дві країни вирішили бойкотувати чемпіонат світу з боксу через участь Росії
Фото: gbboxing.org.uk

Швейцарія та Нідерланди стали ще двома країнами, які приєдналися до бойкоту чемпіонату світу з жіночого боксу Міжнародної боксерської асоціації (IBA) через присутність російських та білоруських спортсменок, повідомляє insidethegames.biz.

Зокрема, Нідерландська федерація боксу розкритикувала присутність російських та білоруських спортсменів та національних символів на недавніх заходах IBA в Абу-Дабі та Марракеші, що, за її словами, є "ще одним прикладом нездатності або небажання IBA працювати над її відновленням як Міжнародної олімпійської спортивної федерації" і може "ще більше поставити під загрозу становище боксу як олімпійського виду спорту".

Нагадаємо, очолює IBA росіянин Умар Кремьов.

Підписуйтесь на наш Google News

Цього року жіночий ЧС з боксу проходитиме з 15 по 31 березня в Індії, чоловічий – з 1 по 14 травня в Узбекистані.

Нагадаємо, раніше про бойкот ЧС-2023 оголосили США, Ірландія, Швеція, Канада, Польща, Чехія та Велика Британія.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також