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Гравець "Шахтаря" – у числі претендентів на звання найкращого гравця тижня у Лізі Європи

Дмитро Криськів забив один із двох м'ячів "гірників" у матчі з "Ренном".

Гравець "Шахтаря" – у числі претендентів на звання найкращого гравця тижня у Лізі Європи
Дмитро Криськів
Фото: ФК "Шахтар"

Півзахисник "Шахтаря" Дмитро Криськів увійшов до квартету претендентів на звання найкращого гравця тижня у Лізі Європи, повідомляє пресслужба УЄФА.

У першому стиковому матчі ЛЄ проти "Ренна" (2:1) Криськів відкрив рахунок і взяв участь в атаці, яка призвела до пенальті у ворота суперника.

Також на звання найкращого гравця тижня ЛЄ претендують форвард "Манчестера Юнайтед" Маркус Рашфорд, вінгер "Севільї" Лукас Окампос та захисник "Монако" Аксель Дісасі.

Зазначимо, матч-відповідь у Франції відбудеться за тиждень – 23 лютого.

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