Гравець "Шахтаря" – у числі претендентів на звання найкращого гравця тижня у Лізі Європи

Півзахисник "Шахтаря" Дмитро Криськів увійшов до квартету претендентів на звання найкращого гравця тижня у Лізі Європи, повідомляє пресслужба УЄФА.
У першому стиковому матчі ЛЄ проти "Ренна" (2:1) Криськів відкрив рахунок і взяв участь в атаці, яка призвела до пенальті у ворота суперника.
Також на звання найкращого гравця тижня ЛЄ претендують форвард "Манчестера Юнайтед" Маркус Рашфорд, вінгер "Севільї" Лукас Окампос та захисник "Монако" Аксель Дісасі.
Who gets your vote? 🗳️— UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 16, 2023
🌟 Lucas Ocampos
🌟 Marcus Rashford
🌟 Dmytro Kryskiv
🌟 Axel Disasi@hankookreifen || #UELPOTW || #UEL
Зазначимо, матч-відповідь у Франції відбудеться за тиждень – 23 лютого.