Українка Федіна – найкраща синхроністка 2022 року у голосуванні Європейської ліги плавання

Європейська ліга плавання (LEN) на своєму офіційному сайті представила результати голосування за найкращих спортсменів 2022 року.
У номінації "Найкраща синхроністка" з великим відривом переможницею стала 21-річна українка Марта Федіна. За 4-разову чемпіонку Європи віддали 60,61% голосів.
Крім того, Олексій Середа та Кирило Болюх посіли друге та третє місце відповідно у голосуванні серед найкращих стрибунів у воду.
Серед жінок у стрибках у воду друга позиція у Софії Ліскун.
Таке саме місце зайняла Антоніна Вишиванова в хайдайвінгу.