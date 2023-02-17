Українка Федіна – найкраща синхроністка 2022 року у голосуванні Європейської ліги плавання

Крім того, ще чотири її співвітчизники відзначені нагородами.

Європейська ліга плавання (LEN) на своєму офіційному сайті представила результати голосування за найкращих спортсменів 2022 року.

У номінації "Найкраща синхроністка" з великим відривом переможницею стала 21-річна українка Марта Федіна. За 4-разову чемпіонку Європи віддали 60,61% голосів.

Крім того, Олексій Середа та Кирило Болюх посіли друге та третє місце відповідно у голосуванні серед найкращих стрибунів у воду.

Серед жінок у стрибках у воду друга позиція у Софії Ліскун.

Таке саме місце зайняла Антоніна Вишиванова в хайдайвінгу.