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Українка Федіна – найкраща синхроністка 2022 року у голосуванні Європейської ліги плавання

Крім того, ще чотири її співвітчизники відзначені нагородами.

Українка Федіна – найкраща синхроністка 2022 року у голосуванні Європейської ліги плавання
Марта Федіна
Фото: Facebook

Європейська ліга плавання (LEN) на своєму офіційному сайті представила результати голосування за найкращих спортсменів 2022 року.

У номінації "Найкраща синхроністка" з великим відривом переможницею стала 21-річна українка Марта Федіна. За 4-разову чемпіонку Європи віддали 60,61% голосів.

Крім того, Олексій Середа та Кирило Болюх посіли друге та третє місце відповідно у голосуванні серед найкращих стрибунів у воду.

Серед жінок у стрибках у воду друга позиція у Софії Ліскун.

Таке саме місце зайняла Антоніна Вишиванова в хайдайвінгу.

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