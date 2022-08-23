Україна увійшла до топ-3 медального заліку ЧЄ-2022 з водних видів спорту

З 11 по 21 серпня в італійській столиці Римі проходив чемпіонат Європи з водних видів спорту.

Дуже успішно на ньому виступила збірна України.

Українці вибороли 17 медалей - 10 золотих, 6 срібних і 1 бронзову, що дозволило національній команді замкнути топ-3 медального заліку.

Додамо, що з 10 золотих нагород 8 взяли українки в артистичному плаванні.

Михайло Романчук виграв дистанцію 1500 метрів вільним стилем. Стрибки у воду принесли 1 "золото" (яке в активі Олексія Середи на 10-метровій вежі), 5 срібних, 1 бронзову нагороду. Ще одне "срібло" взяла Антоніна Вишиванова у хай-дайвінгу (стрибки у воду з 20 метрів).