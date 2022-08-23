В УПЛ серйозний конфлікт із клубами через зрив телепулу

Вже сьогодні стартує черговий сезон в УПЛ.

Сьогодні матчами "Шахтар" – "Металіст 1925", "Зоря" – "Ворскла", "Чорноморець" – "Верес" та "Колос" – "Кривбас" стартує черговий сезон Української прем'єр-ліги.

Раніше УПЛ повідомляла про звершення історичної події по створенню єдиного телевізійного пулу - офіційним транслятором УПЛ стала міжнародна телекомпанія Setanta Sports.

Однак буквально напередодні Медіагрупа 1+1 зробила заяву про трансляцію матчів "Динамо", "Дніпра-1", "Зорі" та "Металіста" у чемпіонаті України.

Зокрема, у заяві зазначено, що першим матчем, який буде показано, стане гра "Зоря" – "Ворскла", яка розпочнеться о 15:00.

Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий відреагував і прокоментував цю заяву.

"Було проведено тендер, в якому взяло учать декілька компаній. У підсумку Прем'єр-лігою до виробництва сигналу залучено компанії "Інженір Сервіс", "Українська майстерня телебачення" та "Софт Груп".

І в цьому випадку ми будемо діяти відповідно до нормативно-правових документів УАФ та УПЛ", - цитує функціонера sport.ua.