Павло Петриченко: "Я пам'ятаю час, коли я їздив по Хрещатику на квадроциклі з автоматом, і мені б цього більше не хотілося"
Павло Петриченко: "Я пам'ятаю час, коли я їздив по Хрещатику на квадроциклі з автоматом, і мені б цього більше не хотілося"
Студенти та випускники НМАУ ім.Чайковського висловилися щодо необхідності виключення імені російського композитора з назви
Студенти та випускники НМАУ ім.Чайковського висловилися щодо необхідності виключення імені російського композитора з назви
На створення нових садів і теплиць можна отримати грант у розмірі 5-7 мільйонів гривень, - Шмигаль
На створення нових садів і теплиць можна отримати грант у розмірі 5-7 мільйонів гривень, - Шмигаль
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Новий дім в старому гуртожитку. Як переселенці зі сходу намагаються влаштувати своє життя у Львові
Новий дім в старому гуртожитку. Як переселенці зі сходу намагаються влаштувати своє життя у Львові
Андрій Єрмак: «В нас інші прізвища, ніж у творців Мінських угод. Людей, які б таке допускали, в нашій команді немає»
Андрій Єрмак: «В нас інші прізвища, ніж у творців Мінських угод. Людей, які б таке допускали, в нашій команді немає»
МОЗ пропонує передати їм Дніпропетровську обласну лікарню
МОЗ пропонує передати їм Дніпропетровську обласну лікарню
"Репортери без кордонів" оприлюднили розслідування убивства Макса Левіна: зібрані докази свідчать про страту
"Репортери без кордонів" оприлюднили розслідування убивства Макса Левіна: зібрані докази свідчать про страту
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ГоловнаСпорт

В УПЛ пояснили алгоритм дій гравців у матчі під час повітряної тривоги

Євген Дикий роз'яснив деякі аспекти проведення чемпіонату.

В УПЛ пояснили алгоритм дій гравців у матчі під час повітряної тривоги
Євген Дикий

Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий в інтерв'ю "Футбол-1/2/3" пояснив, як діятимуть учасники матчів під час повітряної тривоги.

"Наразі є проект відповідного протоколу, який враховуватиме всі питання безпеки, алгоритм дій учасників матчу, футболістів, тренерів, представників клубів, офіційних осіб у момент надзвичайних ситуацій, у тому числі під час повітряної тривоги.

Буде, швидше за все, розміщено наочну схему притулків, куди вони повинні переміщатися і перебувати в цей час", - пояснив Дикий.

"Також буде враховано тимчасовий проміжок, скільки ми маємо чекати, а також подальші дії. Якщо повітряна тривога затяглася, то потім із тим матчем – чи переноситься на інший день або рішення щодо нього буде прийнято додатково.

Є перелік стадіонів, які проходять відповідне узгодження із військовими адміністраціями. Вже найближчим часом розумітимемо список арен, на яких зможемо проводити матчі наступного чемпіонату", – зазначив функціонер.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також