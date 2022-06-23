В УПЛ пояснили алгоритм дій гравців у матчі під час повітряної тривоги

Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий в інтерв'ю "Футбол-1/2/3" пояснив, як діятимуть учасники матчів під час повітряної тривоги.

"Наразі є проект відповідного протоколу, який враховуватиме всі питання безпеки, алгоритм дій учасників матчу, футболістів, тренерів, представників клубів, офіційних осіб у момент надзвичайних ситуацій, у тому числі під час повітряної тривоги.

Буде, швидше за все, розміщено наочну схему притулків, куди вони повинні переміщатися і перебувати в цей час", - пояснив Дикий.

"Також буде враховано тимчасовий проміжок, скільки ми маємо чекати, а також подальші дії. Якщо повітряна тривога затяглася, то потім із тим матчем – чи переноситься на інший день або рішення щодо нього буде прийнято додатково.

Є перелік стадіонів, які проходять відповідне узгодження із військовими адміністраціями. Вже найближчим часом розумітимемо список арен, на яких зможемо проводити матчі наступного чемпіонату", – зазначив функціонер.