Українські шаблістки взяли "бронзу" на чемпіонаті Європи з фехтування

Українські шаблістки повторили успіх шпажисток на чемпіонаті Європи з фехтування, що проходить у турецькій Анталії, ставши бронзовими призерами.

Жіноча збірна у складі Ольги Харлан, Юлії Бакастової, Олени Кравацької та Олени Вороніної у поєдинку за третє місце здолала угорських суперниць – 45:41.

Нагадаємо, у стартових раундах турніру українки перемогли Польщу та Грецію, але в півфіналі зазнали поразки від Франції - 43:45.

Зазначимо, що на нинішньому чемпіонаті Європи Україна здобула вже четвертий комплект нагород.