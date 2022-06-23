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Українські шаблістки взяли "бронзу" на чемпіонаті Європи з фехтування

Четверта медаль у скарбничку збірної України.

Українські шаблістки взяли "бронзу" на чемпіонаті Європи з фехтування
Фото: facebook.com/fencing.ukraine

Українські шаблістки повторили успіх шпажисток на чемпіонаті Європи з фехтування, що проходить у турецькій Анталії, ставши бронзовими призерами.

Жіноча збірна у складі Ольги Харлан, Юлії Бакастової, Олени Кравацької та Олени Вороніної у поєдинку за третє місце здолала угорських суперниць – 45:41.

Нагадаємо, у стартових раундах турніру українки перемогли Польщу та Грецію, але в півфіналі зазнали поразки від Франції - 43:45.

Зазначимо, що на нинішньому чемпіонаті Європи Україна здобула вже четвертий комплект нагород.

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