Руслан своїм ударом відкрив рахунок у матчі проти "Ювентуса".

Пресслужба "Аталанти" підбила деякі підсумки не зовсім вдалого для бергамського клубу сезону-2021/22, за підсумками якого команда Джан П'єро Гасперіні посіла лише восьме місце та не змогла пробитися до єврокубків.

Так, автором найкращого гола став півзахисник Руслан Малиновський.

29-річний українець відзначився розкішним ударом у протистоянні з "Ювентусом" (1:1) у рамках 25-го туру Серії А.

Da vedere e rivedere 🤩

Ecco il vostro https://t.co/GITQJpnKjd Goal of the Season! ☄️



Putting your Goal of the Season on repeat ✔️

Take a bow, @malinovskyi18! 🤯#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/aR3yEe6FDC — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) June 22, 2022

Минулого сезону Руслан провів 41 матч за "Аталанту" у всіх турнірах, у яких забив 10 голів та віддав 7 асистів.

Його контракт із La Dea спливає через рік.