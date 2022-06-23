Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Новий дім в старому гуртожитку. Як переселенці зі сходу намагаються влаштувати своє життя у Львові
Новий дім в старому гуртожитку. Як переселенці зі сходу намагаються влаштувати своє життя у Львові
Студенти та випускники НМАУ ім.Чайковського висловилися щодо необхідності виключення імені російського композитора з назви
Студенти та випускники НМАУ ім.Чайковського висловилися щодо необхідності виключення імені російського композитора з назви
Павло Петриченко: "Я пам'ятаю час, коли я їздив по Хрещатику на квадроциклі з автоматом, і мені б цього більше не хотілося"
Павло Петриченко: "Я пам'ятаю час, коли я їздив по Хрещатику на квадроциклі з автоматом, і мені б цього більше не хотілося"
На створення нових садів і теплиць можна отримати грант у розмірі 5-7 мільйонів гривень, - Шмигаль
На створення нових садів і теплиць можна отримати грант у розмірі 5-7 мільйонів гривень, - Шмигаль
"Репортери без кордонів" оприлюднили розслідування убивства Макса Левіна: зібрані докази свідчать про страту
"Репортери без кордонів" оприлюднили розслідування убивства Макса Левіна: зібрані докази свідчать про страту
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
Андрій Єрмак: «В нас інші прізвища, ніж у творців Мінських угод. Людей, які б таке допускали, в нашій команді немає»
Андрій Єрмак: «В нас інші прізвища, ніж у творців Мінських угод. Людей, які б таке допускали, в нашій команді немає»
МОЗ пропонує передати їм Дніпропетровську обласну лікарню
МОЗ пропонує передати їм Дніпропетровську обласну лікарню
ГоловнаСпорт

Малиновський визнаний автором найкращого гола "Аталанти" у сезоні-2021/22

Руслан своїм ударом відкрив рахунок у матчі проти "Ювентуса".

Малиновський визнаний автором найкращого гола "Аталанти" у сезоні-2021/22
Руслан Малиновський
Фото: EPA/UPG

Пресслужба "Аталанти" підбила деякі підсумки не зовсім вдалого для бергамського клубу сезону-2021/22, за підсумками якого команда Джан П'єро Гасперіні посіла лише восьме місце та не змогла пробитися до єврокубків.

Так, автором найкращого гола став півзахисник Руслан Малиновський.

29-річний українець відзначився розкішним ударом у протистоянні з "Ювентусом" (1:1) у рамках 25-го туру Серії А.

Нагадаємо, що це взяття воріт стало найкращим за підсумками місяця, а також увійшло до топ-30 голів у Серії А за підсумками сезону.

Минулого сезону Руслан провів 41 матч за "Аталанту" у всіх турнірах, у яких забив 10 голів та віддав 7 асистів.

Його контракт із La Dea спливає через рік.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також