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Капітан "Динамо" Сидорчук зізнався, що ситуація між Луческу і ультрас - це і його помилка

Сергій вважає, що повинен був поговорити з фанатами.

Капітан "Динамо" Сидорчук зізнався, що ситуація між Луческу і ультрас - це і його помилка
Сергій Сидорчук
Фото: УПЛ

Капітан "Динамо" Сергій Сидорчук вважає, що повинен був вплинути на пом'якшення конфлікту між Мірчею Луческу і ультрас киян.

"Ситуація між Луческу і ультрас - це і моя помилка. Мені потрібно було зустрічатися з хлопцями (з ультрас). Ми домовилися з ними, що не переходити певні червоні лінії. Не будемо переходити на особисте. Ми домовилися зустрітися з фанатами перед стартом минулого сезону, але так і не зустрілися", - наводить слова Сидорчука xsport.ua.

"Ультрас дуже різко відстоюють свою позицію, за що їх і люблять. Я, наприклад, дуже не люблю конфлікти, йду на поступки. Там хлопці жорсткі в плані відстоювання своєї позиції.

І моя помилка, що я десь з ними мало говорив", - зізнався капітан "Динамо".

Раніше Сидорчук заявив, що не розуміє, як буде проходити наступний сезон УПЛ в умовах війни.

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