Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 KO) та Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) вперше зійшлися віч-на-віч напередодні повторного поєдинку.
Напередодні відбулася низка заходів, включаючи зустріч із журналістами.
Також під наглядом Едді Гірна відбулася традиційна дуель поглядів. Як і перед першим поєдинком боксери у психологічній битві виявили шанобливе ставлення один до одного.
👀 FACE OFF 🔥🔥@usykaa vs @anthonyjoshua: The rematch!— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) June 21, 2022
👑 Unified World Heavyweight Titles
🗓️ Aug 20#UsykJoshua2 #RageOnTheRedSea pic.twitter.com/spImJF4aEz
Нагадаємо, що реванш Усик - Джошуа офіційно відбудеться 20 серпня у Джідді (Саудівська Аравія) на арені Super Dome.
У першому поєдинку у вересні 2021 року українець переміг одноголосним рішенням суддів, завоювавши чемпіонські пояси.