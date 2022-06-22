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Усик і Джошуа провели дуель поглядів

То була перша, але не остання битва перед реваншем.

Усик і Джошуа провели дуель поглядів
Фото: Matchroom Boxing

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 KO) та Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) вперше зійшлися віч-на-віч напередодні повторного поєдинку.

Напередодні відбулася низка заходів, включаючи зустріч із журналістами.

Також під наглядом Едді Гірна відбулася традиційна дуель поглядів. Як і перед першим поєдинком боксери у психологічній битві виявили шанобливе ставлення один до одного.

Нагадаємо, що реванш Усик - Джошуа офіційно відбудеться 20 серпня у Джідді (Саудівська Аравія) на арені Super Dome.

У першому поєдинку у вересні 2021 року українець переміг одноголосним рішенням суддів, завоювавши чемпіонські пояси.

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