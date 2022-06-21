Україна відкрила рахунок золотим медалям на чемпіонаті світу з водних видів спорту

На XIX чемпіонаті світу з водних видів спорту у Будапешті збірна України здобула першу золоту медаль.

Українська команда у складі Марти Фєдіної, Марини та Владислави Алексіївих, Олесі Деревянченко, Вероніки Гришко, Софії Мацієвської, Дарії Мошинської, Ангеліни Овчиннікової, Анастасії Шмоніної та Валерії Тищенко стала першою в артистичному плаванні.

Це "золото" стало лише другим в історії України на чемпіонатах світу з артистичного плавання – перше було завойовано три роки тому.

Усього ж у Будапешті України виборола вже третю медаль - раніше два "срібла" (також в артистичному плаванні) у технічних програмах заробили Марта Фєдіна та дует Марини та Владислави Алексіївих.

ЧС з водних видів спорту, Будапешт.

Командні змагання з артистичного плавання.