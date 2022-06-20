Ставка на стерилізацію гривні. До чого може призвести різке підвищення облікової ставки Нацбанку?
Ставка на стерилізацію гривні. До чого може призвести різке підвищення облікової ставки Нацбанку?
Андрій Єрмак: «В нас інші прізвища, ніж у творців Мінських угод. Людей, які б таке допускали, в нашій команді немає»
Андрій Єрмак: «В нас інші прізвища, ніж у творців Мінських угод. Людей, які б таке допускали, в нашій команді немає»
Помічник начальника Херсонського управління СБУ видав ворогу сітку мінних полів області, – голова облради
Помічник начальника Херсонського управління СБУ видав ворогу сітку мінних полів області, – голова облради
Польща передала Україні самохідні гаубиці “Krab”
Польща передала Україні самохідні гаубиці “Krab”
Музейна евакуація: що пішло не так?
Музейна евакуація: що пішло не так?
Херсонщина шокована вбивством працівника ДСНС у Скадовську, - Хлань
Херсонщина шокована вбивством працівника ДСНС у Скадовську, - Хлань
"Сміялися усім підрозділом": українські бійці "проінспектували" трофейний російський бронежилет
"Сміялися усім підрозділом": українські бійці "проінспектували" трофейний російський бронежилет
Пілота російського Су-25, який збили на Донеччині, узяли в полон
Пілота російського Су-25, який збили на Донеччині, узяли в полон
ГоловнаСпорт

Синхроністки сестри Алексіїви здобули срібні медалі чемпіонату світу з водних видів спорту

Світова першість проходить у Будапешті.

Синхроністки сестри Алексіїви здобули срібні медалі чемпіонату світу з водних видів спорту
Владислава та Марина Алексіїви
Фото: twitter

На чемпіонаті світу з водних видів спорту, що проходить в угорській столиці, збірна України здобула чергові медалі.

Синхроністки Марина та Владислава Алексіїви стали другими у змаганні дуетів.

Українки з результатом 91,8617 бала поступилися лише китаянкам.

Для сестер це був дебютний виступ на такому рівні.

Для України це друга нагорода на цьому турнірі. Раніше таку ж нагороду завоювала Марта Федіна, яка поступилася в артистичному плаванні в технічній програмі лише Юкіко Інуї з Японії.

Нагадаємо, FINA відсторонила всіх російських і білоруських спортсменів від виступів на чемпіонаті світу з водних видів спорту.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також