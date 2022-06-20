Синхроністки сестри Алексіїви здобули срібні медалі чемпіонату світу з водних видів спорту

На чемпіонаті світу з водних видів спорту, що проходить в угорській столиці, збірна України здобула чергові медалі.

Синхроністки Марина та Владислава Алексіїви стали другими у змаганні дуетів.

Українки з результатом 91,8617 бала поступилися лише китаянкам.

Для сестер це був дебютний виступ на такому рівні.

Для України це друга нагорода на цьому турнірі. Раніше таку ж нагороду завоювала Марта Федіна, яка поступилася в артистичному плаванні в технічній програмі лише Юкіко Інуї з Японії.

Нагадаємо, FINA відсторонила всіх російських і білоруських спортсменів від виступів на чемпіонаті світу з водних видів спорту.