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Кабмін доручив відновити проведення спортивних змагань в Україні

Поки що без глядачів на трибунах.

Кабмін доручив відновити проведення спортивних змагань в Україні
Фото: FootBoom

Сьогодні під час засідання Кабінету Міністрів України прийнято рішення щодо організації та проведення спортивних змагань в Україні в умовах воєнного стану, повідомляє пресслужба Міністерства молоді та спорту.

Це протокольне рішення було принято за ініціативи Мінмолодьспорту.

Як зазначив профільний міністр Вадим Гутцайт, із міркувань безпеки змагання проходитимуть без уболівальників на трибунах.

До початку нового спортивного сезону Мінспорту почне готуватись у координації з Міноборони, МВС, Мінекономіки, Національною поліцією та ДСНС.

Нагадаємо, у травні Міністерство молоді та спорту дозволило проведення змагань без глядачів в окремих регіонах країни.

Спортивний сезон в Україні було перервано у лютому після початку повномасштабного російського вторгнення.

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