Росію відновили в правах у бобслеї та скелетоні

Федерація Росії з бобслею та скелетону (ФБР) зуміла відновити свої права на міжнародному рівні, повідомляє isport.ua.
Після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну Міжнародна федерація з бобслею та скелетону (IBSF) тимчасово призупинила членство ФБР до липня поточного року.
Росіяни подали апеляцію на це рішення і Апеляційний трибунал IBSF вирішив відновити Росію у всіх правах.
Таким чином, російські спортсмени зможуть виступати на змаганнях.
Раніше повідомлялося, що Росію відновили в правах у санному спорті.