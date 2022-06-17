Росію відновили в правах у бобслеї та скелетоні

Апеляційний трибунал IBSF став на бік росіян.

Федерація Росії з бобслею та скелетону (ФБР) зуміла відновити свої права на міжнародному рівні, повідомляє isport.ua.

Після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну Міжнародна федерація з бобслею та скелетону (IBSF) тимчасово призупинила членство ФБР до липня поточного року.

Росіяни подали апеляцію на це рішення і Апеляційний трибунал IBSF вирішив відновити Росію у всіх правах.

Таким чином, російські спортсмени зможуть виступати на змаганнях.

Раніше повідомлялося, що Росію відновили в правах у санному спорті.