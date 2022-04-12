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FIL не поділяє думки арбітражного суду допустити російських саночників до змагань

Міжнародна федерація дискваліфікувала російських спортсменів.

FIL не поділяє думки арбітражного суду допустити російських саночників до змагань
Фото: fil-luge.org

Виконком Міжнародної федерації санного спорту (FIL) не поділяє рішення арбітражного суду організації допустити російських спортсменів до міжнародних змагань, повідомляє пресслужба FIL.

Виконком FIL також не дозволить проводити міжнародні змагання на території Росії.

Нагадаємо, що на початку березня виконком FIL тимчасово усунув російських спортсменів від участі у міжнародних змаганнях, але арбітражний суд Федерації санного спорту задовольнив апеляцію росіян на рішення про усунення їхніх спортсменів від участі в міжнародних змаганнях.

Цей випадок став першою успішною апеляцією російської спортивної федерації від початку вторгнення РФ в Україну.

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